Минздрав России оценил вероятность приостановки плановой помощи детям и онкобольным

Минздрав РФ исключил какую-либо вероятность того, что плановую медпомощь перестанут оказыватю детям, онкобольным или пациентам, нуждающимся в заместительной почечной терапии (гемодиализ).

— <...> медицинская помощь должна оказываться в полном объеме — этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России, — отметили в ведомстве, цитирует РБК.

Также в министерстве здравоохранения уточнили, что россияне как прежде смогут получать льготные лекарства, направления на высокотехнологичную поммощь или поездки в санатории на лечение.

Напомним, власти разрешили регионам приостанавливать плановую амбулаторную помощь из-за коронавируса в том числе профосмотры и все виды диспансеризаций.