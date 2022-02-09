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Минздрав России оценил вероятность приостановки плановой помощи детям и онкобольным

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Кабмин РФ разрешил некоторым регионам временно останавливать оказание плановой медпомощи на фоне роста зараженных коронавирусом. В Минздраве подтвердили это, однако с уточнением, что некоторых пациентов это не коснется.

Минздрав РФ исключил какую-либо вероятность того, что плановую медпомощь перестанут оказыватю детям, онкобольным или пациентам, нуждающимся в заместительной почечной терапии (гемодиализ).

— <...> медицинская помощь должна оказываться в полном объеме — этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России, — отметили в ведомстве, цитирует РБК.

Также в министерстве здравоохранения уточнили, что россияне как прежде смогут получать льготные лекарства, направления на высокотехнологичную поммощь или поездки в санатории на лечение.

Напомним, власти разрешили регионам приостанавливать плановую амбулаторную помощь из-за коронавируса в том числе профосмотры и все виды диспансеризаций.

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