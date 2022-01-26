Минздрав РФ выпустил памятку амбулаторного лечения от COVID-19

Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса появилась на сайте Минздрава РФ.
Специалисты отмечают, если:
1. Человек, ранее привитый или переболевший в течение полугода, получил положительный ПЦР-тест, при этом симптомов нет, то лечение ему не требуется, только самоизоляция.
2. В случае возникновения признаков ОРВИ необходимо:
- проветривать помещение,
- соблюдать питьевой режим,
- измерять уровень сатурации
- использовать противовирусные препараты
- использовать солевые растворы
- при боли в горле применять местные средства
- жаропонижающие препараты (если температура выше 38,00 С)
Минздрав напоминает об опасности самостоятельного приема антибиотиков. Они назначаются только медицинскими работниками в случае необходимости.
Людям, относящимся к группе риска, у которых нет симптомов, рекомендуют ко всему вышеперечисленному продолжить принимать препараты, которые были назначены на регулярной основе.
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