Минздрав РФ выпустил памятку амбулаторного лечения от COVID-19

Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса появилась на сайте Минздрава РФ.

Специалисты отмечают, если:

1. Человек, ранее привитый или переболевший в течение полугода, получил положительный ПЦР-тест, при этом симптомов нет, то лечение ему не требуется, только самоизоляция.

2. В случае возникновения признаков ОРВИ необходимо:

проветривать помещение,

соблюдать питьевой режим,

измерять уровень сатурации

использовать противовирусные препараты

использовать солевые растворы

при боли в горле применять местные средства

жаропонижающие препараты (если температура выше 38,00 С)

Минздрав напоминает об опасности самостоятельного приема антибиотиков. Они назначаются только медицинскими работниками в случае необходимости.

Людям, относящимся к группе риска, у которых нет симптомов, рекомендуют ко всему вышеперечисленному продолжить принимать препараты, которые были назначены на регулярной основе.