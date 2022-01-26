Минздрав РФ выпустил памятку амбулаторного лечения от COVID-19

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Министерство здравоохранения России опубликовало памятку для больных с легкой формой коронавируса.

Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса появилась на сайте Минздрава РФ.


Специалисты отмечают, если:

1. Человек, ранее привитый или переболевший в течение полугода, получил положительный ПЦР-тест, при этом симптомов нет, то лечение ему не требуется, только самоизоляция.


2. В случае возникновения признаков ОРВИ необходимо:

  • проветривать помещение,
  • соблюдать питьевой режим,
  • измерять уровень сатурации
  • использовать противовирусные препараты
  • использовать солевые растворы
  • при боли в горле применять местные средства
  • жаропонижающие препараты (если температура выше 38,00 С)

Минздрав напоминает об опасности самостоятельного приема антибиотиков. Они назначаются только медицинскими работниками в случае необходимости.


Людям, относящимся к группе риска, у которых нет симптомов, рекомендуют ко всему вышеперечисленному продолжить принимать препараты, которые были назначены на регулярной основе.

Да!
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