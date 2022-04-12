Минздрав РФ сообщил о подготовке к возможной волне коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти уже к концу мая-началу июня. Так считает Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, в некоторых европейских странах и Китае зафиксировано повышение случаев заражения вирусом.
– <...> мы видим, что в ряде стран медицинские работники сегодня уже констатируют подъем заболеваемости. Это и ряд европейских стран, и Китай. Поэтому мы готовимся, – сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
Напомним, ранее власти Кузбасса сообщили о новых случаях заражения COVID-19 в регионе.
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