Минздрав РФ озвучил новые меры для борьбы с курением

Подобное заявление сделал заместитель главы Министерства здравоохранения России Олег Салагай. В личном Telegram-канале он разместил текст, в котором говорится о разработке новых мер по борьбе с курением на территории страны.

В планах ведомства принудить производителей табачной продукции выпускать обезличенные и стандартные по размеру упаковки, при этом на 75% от площади пачки должны быть заняты рисунками или фотоизображениями об опасности курения.

Также власти планируют ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, ограничить добавления в состав сигарет красителей и любых других добавок, усиливающих никотиновую зависимость.

По мнению чиновника, данные меры важны "для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости".