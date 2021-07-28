Минздрав РФ озвучил новые меры для борьбы с курением

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Представитель Минздрава РФ сообщил о планах ввести новые меры по борьбе с никотиновой зависимостью населения.

Подобное заявление сделал заместитель главы Министерства здравоохранения России Олег Салагай. В личном Telegram-канале он разместил текст, в котором говорится о разработке новых мер по борьбе с курением на территории страны.


В планах ведомства принудить производителей табачной продукции выпускать обезличенные и стандартные по размеру упаковки, при этом на 75% от площади пачки должны быть заняты рисунками или фотоизображениями об опасности курения.


Также власти планируют ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, ограничить добавления в состав сигарет красителей и любых других добавок, усиливающих никотиновую зависимость.


По мнению чиновника, данные меры важны "для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости".

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