Минздрав рассказал о работе кемеровских больниц в сильный ливень

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Во время «буйства» стихий здания нескольких медорганизаций в кузбасской столице оказались затоплены, о чем горожане сообщали в Сети. Власти дали свой комментарий.

Так, стало известно, что вода просочилась в подвальное помещение центральная подстанции Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи, расположенное на улице Николая Островского, 24, через окно. Там же, как уточняется в публикации властей, находится актовый зал, который сотрудники медучреждения смогли своими силами «освободить» от прошедших осадков. Ущерб был причинен незначительный: промокла только мебель, которую восстановят методом "просушки".

- Ситуация никак не повлияла на работу подстанции, свои основные функции коллектив исполнял в штатном режиме, - указали в Минздраве Кузбасса.

Аналогичная ситуация развернулась и на главной подстанции кемеровской скорой медицинской помощи, расположенной на улице Волгоградская, 39, где проводится капитальный ремонт крыши. Из-за работ на кровле вода и смогла проникнуть прямо на самый верхний этаж – третий. Подтоплены оказались несколько административный помещений, их отремонтируют поле завершения работ на крыше здания.


Также отмечается, что непогода никак не повлияла на прием заявок медиками в целом. Бригады «скорых» получали сообщения через центральную подстанцию.


Напомним, что в среду, 4 августа, в Кемерове прошли сильные дожди, из-за которых улицы города оказались полностью затоплены. Из-за скопившихся осадков впоследствии в городе образовались сильные пробки, на линии из-за воды не могли выйти трамваи.

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