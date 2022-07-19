Минздрав прокомментировал смерть девочки-подростка в Шерегеше

В Министерстве здравоохранения Кузбасса отметили, что в Шерегешской участковой больнице расположен пост скорой медицинской помощи, где круглосуточно дежурят врачи, которые готовы оперативно выехать на вызов к больному. Как оказалось, сигнал о резком ухудшении самочувствия школьницы им действительно поступал, но в тот день родственники решили доставить ребенка в медицинское учреждение своими силами.

– Выезд бригады был осуществлен незамедлительно, но пациент доставлен в медицинскую организацию родственниками самостоятельно, – уточнил представитель пресс-службы.

К слову, специалисты добавили, что если граждане имеют претензии к работе той или иной медорганизации, то они могут написать официальную жалобу в администрацию учреждения, где изучат каждый отдельный случай. А вот если и это не сработает, то следует обратиться в региональный Минздрав.