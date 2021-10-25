Минздрав прокомментировал отчаянное положение поликлиники в кузбасском городе

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В социальных сетях появилось сообщение от жительницы Прокопьевска, которая рассказала о неудовлетворительной работе местной поликлиники. Ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве.

По словам горожанки в одном из микрорайонов Прокопьевска работает новая поликлиника, однако врачей широкой специальности там нет.

- У нас на северном вообще нет не одного терапевта, хоть и поликлиника новая, - написала женщина.

Представители Минздрава Кузбасса в ответе на сообщение заявили, что дефицит кадров остается серьезной проблемой для системы здравоохранения Прокопьевска. Особенно это касается работы амбулаторно-поликлинических учреждений.


Что касается конкретной поликлиники, о которой сообщила местная жительница, то заведующий отделением общей врачебной практики №3 в настоящее время находится на "длительном больничном", в связи с чем прием больных осуществляет фельдшер.

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