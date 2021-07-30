Долгое ожидание сотрудников кареты скорой помощи к нуждающимся пациентам возмутило жительницу шахтерского края, которая пожаловалась на нерасторопность медиков губернатору Кемеровской области в комментариях к его посту в Instagram-аккаунте.

– Шесть автомобилей скорой помощи, а помощь эту ждешь по 1,5 часа, а в итоге везешь того, кому плохо в больницу сам, — сокрушилась автор в сообщении.

Представители кузбасского Минздрава оперативно выдали комментарий по жалобе. С их слов, причина медлительности врачей связана с высокой нагрузкой из-за возрастания заражения людей китайским вирусом. Тем, кто не удовлетворен скоростью прибытия на место скорой помощи, в ведомстве порекомендовали добираться до медицинских учреждений своими силами.

– Можно уточнить у оператора дежурную больницу и добраться в медицинскую организацию самостоятельно, – заключили специалисты в ответе.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кузбасские власти заявили о необходимости прививать от COVID-I9 пенсионеров. Кроме того, власти региона оставили в силе действие коронавирусных ограничений до конца лета.