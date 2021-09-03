Минздрав поделился результатами проверки в кузбасской больнице с дырявыми пеленками

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Специалисты министерства здравоохранения в Кемеровской области обнародовали итоги выездной проверки, проведенной после жалобы местной жительницы на проблемы детской больницы в Белове.

Претензия горожанки заключалась в условиях содержания пациентов. Сообщая о недочетах медучреждения, она отмечала, что по больнице ползают жуки, а на постельных пеленках, которые выдаются пациентам в стационаре, наблюдается грязь либо дыры.


На обращение отреагировал кузбасский Минздрав. Собрав комиссию из множества специалистов, власти направились в больницу.

- Осмотрен пищеблок, оценена ситуация с мягким инвентарём во всех отделениях больницы. Члены комиссии лично встретились с автором поста и дали разъяснения о санитарных требованиях, предъявляемых к обработке и хранению белья и пеленок, качеству питания и ответили на интересующие ее вопросы, - говорится в публикации ведомства.

По итогам мероприятия, как уточняется, сами факты, изложенные горожанкой, подтвердились только отчасти: порванные пеленки специалисты нашли, но насекомых не видели. Было также установлено, что автор поста о проблемах сама не обращалась к медперсоналу, чтобы заменить постельное белье, однако оно, как подчеркивается, имеется в больнице в достаточном количестве и меняется в соответствии со всеми санитарными нормами, которыми утюжка пеленок после их дезинфекции и стирки не предусмотрена.


В ходе осмотра специалисты проверили и качество питания в медорганизации, поскольку пациентка сообщила специалистам о том, что как-то в пюре ей попался отдельный кусочек непроваренного картофеля. Тем не менее, никаких нарушений в момент мероприятий выявлено не было.


Другие пациенты, опрошенные членами комиссий, никаких претензий не предъявляли.

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