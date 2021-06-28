Минздрав озвучил причину принудительной вакцинации граждан в Кузбассе

Ситуацию с принудительной вакцинацией специалисты Минздрава объяснили после обращения местных жителей к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.

Так, одна женщина поинтересовалась у главы региона на каком основании власти планируют принуждать к вакцинации от китайского вируса людей на рабочих местах, если производитель препарата, с ее слов, указал на своем сайте, что "вакцина еще не прошла окончательных испытаний, вводить ее могут только лицензированные медицинские учреждения". Кроме того, она сделала заявление, согласно которому "медпункты предприятий и точки в торговых центрах не соответствуют указанным требованиям".

К обсуждению присоединилась и другая жительница области.



– Сейчас ситуация такова, люди идут на прививку как на эшафот! Для чего так жестоко поступаете с людьми? Почему я должна выбирать между возможными последствиями и голодом? Ни то, ни другое не является моим выбором, – возмутилась гражданка.

Однако ответы на накопившиеся вопросы пользовательницы Сети получили не от Цивилева. В этот раз объясниться в ситуации поспешили представители Минздрава Кузбасса, которые в качестве причины принудительной вакцинации назвали быстрый рост заболеваемости инфекцией COVID-19 за прошедшую неделю, на территории шахтерского края он увеличился на 24,5%.

– Обязательная вакцинация это вынужденная и необходимая мера для того, чтобы остановить пандемию, – высказались в министерстве.

Стоит отметить, что дополнительно Минздрав сообщил, что вакцинация является добровольной для тех граждан, которые не попадают в обязательную категорию. Ознакомиться с составом и исследованиями по каждой вакцине можно на официальном сайте производителя.