Минздрав: отставка главврача кемеровской скорой помощи связана с плохой организацией работы в учреждении

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Информацию об отставке главврача ГБУЗ "Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи" Сергея Киреева подтвердили в Министерстве здравоохранения Кузбасса. Кроме того, в ведомстве озвучили причину увольнения с должности.

Причиной, по которой главного врача ГБУЗ "Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи" Сергея Киреева уволили с должности, оказалось то, что медицинский специалист не справился с возложенными обязанностями в условиях резкого увеличения заболеваемости граждан на территории региона вирусом COVID-19.

– В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и увеличением количества обращений на станцию скорой медицинской помощи Кемерова на неделе в город привлечены к работе резервные бригады Кузбасского центра медицины катастроф, станций и отделений скорой помощи Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Березовского, Мариинска, пгт Ижморский, пгт Яя, Юрги, пгт Крапивинский, Топков, пгт Яшкино. Слаженная работа службы скорой медицинской помощи региона позволила избежать больших задержек обслуживания вызовов к жителям Кемерова и Кемеровского района. Вместе с тем руководителю кемеровской станции скорой медпомощи не удалось самостоятельно организовать рабочий процесс в учреждении, – передает слова источника в региональном Минздраве сайт VSE42.Ru.

Также представитель ведомства заявил, что к настоящему времени назначен новый человек на должность исполняющего обязанности ГБУЗ "Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи". Им оказался Сергей Игнатов, который ранее возглавлял станцию скорой медицинской помощи в городе Прокопьевск.

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