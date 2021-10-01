Минздрав обозначил этап создания филиала областного кардиоцентра в Новокузнецке

В мае этого года в Заводском районе Новокузнецка был заложен камень в основание будущего филиала Кузбасского кардиологического центра. Его строительство еще не стартовало, о чем решили напомнить местные жители в социальных сетях.

- А мы в Новокузнецке ждем кардиоцентр, пусть еще не скоро, но он очень нужен! - написала горожанка.

В ответ на это представители Минздрава Кемеровской области сообщили, что к непосредственному возведению здания кардиоцентра можно будет приступить только после утверждения проектно-сметной документации. Однако когда это произойдет, в ведомстве не уточнили.

Напомним, ранее о строительстве крупного медучреждения также сообщал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.