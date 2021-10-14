Минздрав обнародовал стоимость полета единственного в Кузбассе борта санавиации

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Представители Министерства здравоохранения Кемеровской области рассказали о том, во сколько обходится час полета борта санавиации.

В социальных сетях продолжается обсуждение медицинского вертолета МИ-8, который появился недавно в Кузбассе. В частности, жителей региона интересовал вопрос стоимости полетов и содержания борта.

‒ Вертолеты очень дороги в обслуживании, ‒ высказали свои предположения пользователи.

Представители Минздрава сообщили, что стоимость часового полета борта санавиации составляет 295 000 рублей. Оформляет вызов больница, которая примет пациента.


Борт уже совершил несколько вылетов в труднодоступные точки региона.

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