Минздрав Кузбасса заявил об отсутствии рекомендаций по реабилитации детей после COVID-19

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Представители Минздрава Кемеровской области ответили на вопрос о реабилитации переболевших коронавирусом детей, отметив, что соответствующих рекомендаций нет.

Жительница Кузбасса в социальных сетях обратилась к министерству здравоохранения области с вопросом о возможности региональных властей разработать программу, по которой дети, перенесшие коронавирусную инфекцию, могли бы проходить реабилитацию. Она также отметила, что ее собственный ребенок стал страдать из-за сниженного иммунитета.

- Может быть это выдача витаминов, дополнительные обследования? У моего ребенка (3 года) резко упал иммунитет и мы стали часто болеть! - написала женщина.

В свою очередь, представители кузбасского Минздрава сообщили, что в ведомство не поступал соответствующих методических рекомендаций по реабилитации несовершеннолетних после COVID-19 со стороны Минздрава РФ.


Что касается низкого иммунитета ребенка, что специалисты порекомендовали обратиться к педиатру, который может выписать направление к иммунологу, а также на санаторное лечение.

Да!
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