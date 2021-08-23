Минздрав Кузбасса сообщил об увольнении пьяной сотрудницы новокузнецкой больницы

В социальных сетях новокузнечанка рассказала, что была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 29. После регистрации в отделении женщина обнаружила медсестру, которая находилась на работе в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудница больницы продолжала ходить по палатам и общаться с пациентами, игнорируя снимающую ее на камеру пациентку.

После того, как ситуация была освещена в социальных сетях в дело вмешался Минздрав Кузбасса. Представители министерства сообщили, что по информации Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 им. А.А. Луцика, по данному случаю проведена внутренняя проверка.

- Факт алкогольного опьянения сотрудницы подтвердился. От работы отстранена с последующим увольнением по статье, - говорится в официальном ответе ведомства.

В комментариях к посту многие пользователи также отметили, что к ответственности необходимо привлечь и руководство медучреждения.