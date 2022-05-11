Минздрав Кузбасса развеял популярные мифы о клещах

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Сотрудники министерства здравоохранения Кемеровской области рассказали о заблуждениях, касающихся таежных кровопийц.

Кузбасские эксперты составили список мифов о клещах, которые наиболее часто встречаются у населения, и дали достоверную информацию на этот счет.

  • Миф №1. Паукообразные падают на своих жертв с деревьев. На самом же деле клещи поднимаются по растениям не выше одного метра от земли и затем ползут вверх по одежде.
  • Миф №2. Заразиться энцефалитом можно от любого клеща. Переносить болезнь могут лишь инфицированные данным заболеванием кровососы. При этом важно помнить, что данные паукообразные могут заразить и другими опасными инфекциями.
  • Миф №3. Клещевым энцефалитом можно заразиться только от самого клеща. Сырое молоко инфицированной козы или коровы, которую ранее укусил клещ-переносчик, также несет опасность заражения.
  • Миф №4. Светлая одежда провоцирует кровососов на нападение. На самом деле, цвет вещей никак не влияет на активность клеща.
  • Миф №5. Для того, чтобы достать таежного кровопийцу, необходимо смазать его растительным маслом или жирным кремом. Специалисты отмечают, что эти вещества никак не способствуют тому, чтобы паукообразное отцепилось само.
  • Миф №6. Прививки не всегда защищают от энцефалита. По данным кузбасского Минздрава, вакцинация по-прежнему остается наиболее эффективным способом защиты от этого опасного заболевания.

Ранее власти кузбасского города предупредили о противоклещевой обработке популярного места отдыха

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