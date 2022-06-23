Минздрав Кузбасса рассказал о способах предотвращения трагедий с детьми

С началом летнего сезона в Кузбассе начали появляться сообщения о выпадении детей из окон. Сотрудники регионального Минздрава привели ряд советов, которые помогут избежать трагедии.

В первую очередь, следует озаботиться тем, чтобы маленькие дети не оставались одни. Старшие члены семьи, в том числе братья и сестры малышей, должны уметь присматривать за ребенком. От окон необходимо отодвинуть все, что может быть использовано в качестве "лестницы" к подоконнику. Если вблизи окна расположена мебель, нужно запретить детям прыгать на ней.

Следует открывать створку на проветривание сверху, а не снизу, а также установить специальные крепления, которые помешают ребенку самостоятельно распахнуть окно. При этом важно помнить, что москитная сетка не защитит малыша от падения. Если возникла необходимость показать ребенку что-то из окна, следует держать его крепко и быть готовыми к резким движениям.

Ранее в Кемеровской области погибла двухлетняя девочка, упавшая с высоты.