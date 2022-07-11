Минздрав Кузбасса рассказал о состоянии пострадавшей от молнии школьницы

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Медики в Кемеровской области сообщили о выписке девочки, попавшей в больницу из-за стихии.

Почти месяц назад, 14 июня, юная жительница пгт Яшкино получила удар молнии. Электрический разряд попал в 14-летнюю девочку, когда она гуляла с маленьким братом. На сегодняшний день состояние школьницы стабилизировалось.

– Она уже выписана из больницы. Здоровью девочки ничто не угрожает, – сообщают в пресс-службе Минздрава Кузбасса.

Также медики отметили, что шанс того, что человека ударит молния, равняется 1 к 600 000. При этом через тело проходит ток в 300 кВт. Разряд может приводить к судорогам, остановке дыхания и ожогам.


Ранее журналист AVOKADO выяснял подробности о состоянии школьницы.

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