Минздрав Кузбасса рассказал о состоянии пострадавшей от молнии школьницы

Почти месяц назад, 14 июня, юная жительница пгт Яшкино получила удар молнии. Электрический разряд попал в 14-летнюю девочку, когда она гуляла с маленьким братом. На сегодняшний день состояние школьницы стабилизировалось.

– Она уже выписана из больницы. Здоровью девочки ничто не угрожает, – сообщают в пресс-службе Минздрава Кузбасса.

Также медики отметили, что шанс того, что человека ударит молния, равняется 1 к 600 000. При этом через тело проходит ток в 300 кВт. Разряд может приводить к судорогам, остановке дыхания и ожогам.

Ранее журналист AVOKADO выяснял подробности о состоянии школьницы.