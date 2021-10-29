Минздрав Кузбасса рассказал о коечном фонде Новокузнецка на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19

По словам замминистра, в настоящее время в медицинских учреждениях Новокузнецка есть 1028 коек, отведенных для пациентов с коронавирусной инфекцией.

При этом город обладает самым большим ковидарием в регионе, рассчитанным на 400 стационарных пациентов. Он развернут в первой новокузнецкой городской клинической больнице. Еще около 300 коек организовано в в 29-ой городской клинической больнице, отметил Виталий Херасков.

Напомним, в настоящее время в Кемеровской области наблюдается рекордный рост заболеваемости COVID-19. Новокузнецк остается один из лидеров по суточному приросту новых заболевших.