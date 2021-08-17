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Минздрав Кузбасса раскрыл уровень заболеваемости COVID-19 среди детей и рожениц

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В пресс-службе министерства здравоохранения Кемеровской области редакции AVOKADO сообщили данные о количестве заболевших коронавирусом детей и беременных женщин.

Согласно статистике, с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе заболели 2 489 человек в возрасте от 0 до 18 лет. При этом, как отметили в министерстве, доля зараженных детей вреди общего количества случаев заболевания остается низкой. По последним данным, в Кемеровской области число официально подтвержденных диагнозов достигло 49 177.


Помимо этого, власти сообщили, что с начала распространения коронавируса роды успешно прошли у 167 зараженных женщин. Лишь семь детей в итоге оказались носителями COVID-19, однако в настоящее время они полностью выздоровели. Специалисты подчеркнули, что сам по себе коронавирус на процесс родов и на самих рожениц не повлиял.


Напомним, ранее редакция AVOAKDO сообщала, что власти не исключили, что осенью в регионе произойдет новый подъем заболеваемости COVID-19.

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