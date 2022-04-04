Минздрав Кузбасса раскрыл данные о наличии льготных лекарств в регионе

В Telegram-канале кемеровской администрации появилась информация, что льготные категории граждан будут полностью обеспеченны необходимыми лекарствами.

– Соответственно, для получение лекарственных препаратов пациенту необходимо обратиться в поликлинику, выписать льготный рецепт, – заявила начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Кузбасса Анастасия Бобровникова.

Она также отметила, что порядок оформления рецепта остался прежним, а вот сроки его выписки немного изменились, однако, по словам представительницы Минздрава, на жителях региона новшества никаким образом не отразятся.

К слову, на текущий момент поставка лекарств осуществлена в объеме 50%, а в следующем месяце на склад поступит оставшийся объем . Таким образом, медикаменты для льготных граждан имеются в полном объеме.