Минздрав Кузбасса прокомментировал возвращение масочного режима

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Жители Кемеровской области возмутились возвращению масочного режима в некоторые учреждения шахтерского края. Ответ последовал от Министерства здравоохранения.

На просторах Сети интернет-пользователи спросили у властей Кемеровской области о причинах, по которым в медицинских учреждениях региона снова принуждают надевать маски.

– Что это за приказ пришел в поликлиники (они там опять все маски нацепили)? И о каком именно более опасном вирусе идет речь? А также почему не объявляете это публично? – поинтересовался мужчина у представителей Минздрава Кузбасса.

В ответ представители ведомства сказали, что установленные правила проведения противоэпидемических мероприятий по коронавирусной инфекции все же продолжают сохраняться в медучреждениях региона, и в том числе касаются непосредственно медперсонала. Отмечается, что все это делается с целью снижения рисков заболеваемости.

– Согласно постановлению Главного санитарного врача РФ правила проведения противоэпидемических мероприятий по COVID-19 в медицинских организациях сохраняются, в том числе для персонала медучреждений, в целях снижения рисков распространения вирусных заболеваний, – следует из текста сообщения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса снова продлили коронавирусные ограничения в регионе.

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