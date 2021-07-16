На личной странице в соцсети "ВКонтакте" губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева появился комментарий от жителя кузбасской столицы, который возмутился оказанием услуг в стоматологических клиниках города после недавно проведенной "реформы" в медицинских учреждениях.

С его слов, записаться на прием к стоматологам стало проблематично, а оплата за лечение пульпита превысила прожиточный минимум пациентов.

– Объединение стоматологических учреждений было острой необходимостью и уже принесло позитивные результаты, – прокомментировали жалобу представители Минздрава Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что после укрупнения областной стоматологии, в Кузбассе медицинская помощь "стала развиваться на современном уровне".