Минздрав Кузбасса прокомментировал "позитивные" последствия объединения кемеровских стоматологий

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Рост цен на услуги стоматолога и появление сложности с записью к специалисту в Минздраве Кузбасса назвали позитивным результатом "реформы", в ходе которой удалось объединить несколько профильных клиник.

На личной странице в соцсети "ВКонтакте" губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева появился комментарий от жителя кузбасской столицы, который возмутился оказанием услуг в стоматологических клиниках города после недавно проведенной "реформы" в медицинских учреждениях.


С его слов, записаться на прием к стоматологам стало проблематично, а оплата за лечение пульпита превысила прожиточный минимум пациентов.

– Объединение стоматологических учреждений было острой необходимостью и уже принесло позитивные результаты, – прокомментировали жалобу представители Минздрава Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что после укрупнения областной стоматологии, в Кузбассе медицинская помощь "стала развиваться на современном уровне".

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