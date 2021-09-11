Минздрав Кузбасса продлил время работы детских поликлиник на фоне заболеваемости коронавирусом

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Детские поликлиники начнут работать дольше из-за COVID-19. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Часы работы детский медучреждений увеличатся на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

– В связи с этим, Министерством здравоохранения Кузбасса принято решение об увеличении часов работы "красных зон" всех детских поликлиник региона до 20.00 – с понедельника по пятницу, до 18.00 – в субботу, до 14.00 – в воскресенье, – говорится в сообщении ведомства.

Если число ковидных пациентов будет расти, режим работы начнет меняться не только в поликлиниках для детей, но и для взрослых.


Также изменения коснутся и скорой помощи, а именно будет увеличено количество бригад. Медики начнут выезжать к людям с разными жалобами на здоровье, а не только с симптомами ОРВИ.

Да!
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