Минздрав Кузбасса подтвердил правомерность отстранения от работы при отсутствии прививки от коронавируса

0
Фото:  

Кузбассовцы поинтересовались, насколько обоснованно отстранение от работы из-за отказа от обязательной вакцинации. Региональный минздрав высказался на этот счет.

По словам жителя Ленинска-Кузнецкого, руководство местного угольного предприятия может не допустить сотрудников до работы, если они не пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции. Кузбассовец задал вопрос о правомерности таких действий на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях.

– На шахтах Ленинска, с 12-го августа, шахтерам откажут в выходе на работу и "закроют" спуски в шахту, если не вакцинируешься. Иначе отстранение или урезание з/п. Как объясните? Где гарантия конституции? (авт.стиль сохр.– прим.ред.) – поделился мужчина.

Представители регионального минздрава в ответ на комментарий пояснили, что вакцинация против коронавирусной инфекции внесена в список прививок по эпидпоказателям. Если у работодателя нет документов, подтверждающих своевременную иммунизацию работника, организация должна отстранить такого сотрудника без сохранения зарплаты (за исключением наличия противопоказаний к прививке), прокомментировали в министерстве.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27630

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined