Минздрав Кузбасса подтвердил правомерность отстранения от работы при отсутствии прививки от коронавируса

По словам жителя Ленинска-Кузнецкого, руководство местного угольного предприятия может не допустить сотрудников до работы, если они не пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции. Кузбассовец задал вопрос о правомерности таких действий на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях.

– На шахтах Ленинска, с 12-го августа, шахтерам откажут в выходе на работу и "закроют" спуски в шахту, если не вакцинируешься. Иначе отстранение или урезание з/п. Как объясните? Где гарантия конституции? (авт.стиль сохр.– прим.ред.) – поделился мужчина.

Представители регионального минздрава в ответ на комментарий пояснили, что вакцинация против коронавирусной инфекции внесена в список прививок по эпидпоказателям. Если у работодателя нет документов, подтверждающих своевременную иммунизацию работника, организация должна отстранить такого сотрудника без сохранения зарплаты (за исключением наличия противопоказаний к прививке), прокомментировали в министерстве.