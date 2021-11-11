Минздрав Кузбасса подтвердил дефицит площадей в кемеровской поликлинике

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Кемеровские медики прокомментировали ситуацию с нехваткой мест для пациентов в поликлинике на Лесной Поляне.

Жалоба на острую нехватку мест в поликлинике для взрослых на Лесной Поляне появилась на просторах Сети. По словам местных жителей, в медицинском учреждении выделено слишком мало мест для пациентов, по этой причине многие люди не могут попасть к врачу.

– Выделили на 1-и этаже уголок… и все ... Придешь по записи и сидишь под дверью 1-1,5 часа, так как принимают через одного ... Проблема с поликлиникой для взрослых очень серьезная (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – сокрушился автор письма.

Вскоре на обращение отреагировали представители местного Министерства здравоохранения. Медики заявили, что укомплектованность поликлиники врачами-терапевтами составляет 100%, а из этого следует, что проблемы с нехваткой специалистов нет.

– В связи с приростом населения на сегодняшний день действительно имеется дефицит площадей, – указано в официальном ответе

Стоит отметить, что в настоящее время к поликлинике в Лесной Поляне прикреплены 11 442 человека: из них 6 425 – это взрослые люди и 5 017 дети.

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