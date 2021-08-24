Минздрав Кузбасса озвучил данные по вакцинации населения от COVID-19

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Из данных Министерства здравоохранения Кузбасса следует, что на территории региона в настоящий момент от китайского вируса привиты уже 773 тысячи граждан.

Представители Минздрава Кузбасса заявили, что медики ввели первый компонент вакцины от вируса COVID-19 773 тысячам жителей области, что в процентном соотношении составило 62,4% от плановых показателей.


При этом за прошлую неделю в шахтерском крае прививку сделали 26 900 человек, а 20 204 из них завершили вакцинацию. В общей сложности в регионе 630 700 тысяч местных жителей проставили два компонента препарата, а это более 50,9%. В их число вошли 20 9000 тысяч уроженцев Кузбасса из старшей возрастной группы, от 60 лет, за минувшие семь дней решились на прививку 4 679 пенсионеров.


Стоит отметить, что в понедельник, 23 августа, заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник в ходе совещания в администрации правительства Кузбасса прокомментировал динамику заражения населения коронавирусной инфекцией.

— За последнюю неделю увеличилось количество первичных обращений в поликлиники по лечению острых респираторных заболеваний, пневмонии и ковида. Рост незначительный, он может быть связан с возвращением людей из отпусков. При этом не наблюдаем роста вызовов скорой помощи и количества госпитализированных, — высказался Цигельник.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса внесли изменения в связанные с COVID-19 ограничения.

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