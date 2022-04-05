Минздрав Кузбасса ответил на жалобу о подорожании лекарства

Сегодня, 5 апреля, кузбассовцы выложили в социальные сети снимок, на который запечатлели изменение цены на препарат, купленный в одной из аптек региона. Лекарство, которое предназначено для пациентов с повышенным давлением и поражением почек, подорожало. Первая пачка, судя по ценнику приобретенная 5 марта, стоила 961 рубль. Второй раз этот же препарат в аналогичной дозировке приобрели 24 марта в этой же аптеке, но цена составила уже 1 529 рублей.

‒ Сахар совсем недавно по 50 рублей был. Казалось бы, ‒ отметили комментаторы.

На обращение ответили сотрудники кузбасского Минздрава. Они рассказали, что контроль за ценами, в том числе и на лекарственные препараты, ведет управление ФАС по Кемеровской области. Покупателям, которые заметили необоснованное подорожание препаратов, порекомендовали обратиться к специалистам надзорного органа.