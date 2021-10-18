Минздрав Кузбасса ответил на вопрос о страховании привитых от негативных последствий вакцинации

В социальных сетях появилось сообщение от жительницы Кузбасса, которая решила уточнить, почему привитых от коронавирусной инфекции людей не застраховывают на случай возникновения возможных последствий.

- А почему всех вакцинированных не застраховывают?! - говорится в сообщении.

В ответ на это в Минздраве Кузбасса напомнили, что вакцинация от COVID-19 - процедура добровольная, поэтому ставить ее или нет, решает каждый человек самостоятельно. Что касается страховки на случай негативных последствий укола, то покупать или нет соответствующий страховой полис также решает каждый человек.

В министерстве добавили, что вакцина от COVID-19, как и вакцины от других болезней, не защищает от возможного заражения, а способствует развитию иммунитета и помогает снизить вероятность осложнений.