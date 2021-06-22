Минздрав Кузбасса ответил на популярные вопросы о вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения Кузбасса рассказало подробности проведения вакцинации в регионе. В частности, были разобраны наиболее частые вопросы.

Власти отметили, что COVID-19 пока мало изучен, его течение может привести к серьезным осложнениям и гибели. Поэтому из двух вариантов получения иммунитета — прививка и массовое заболевание — специалисты называют первый более быстрым и безопасным.

Кузбассовцы поинтересовались, какие существуют противопоказания для вакцинации. Так, среди них выделены возраст до 18 лет, гиперчувствительность к компонентам вакцины, беременность или период лактации, ОРВИ в течение двух недель после выздоровления. При наличии хронических болезней, например, эпилепсии, инсульта, аутоиммунных заболеваний, астмы, диабета требуется консультация врача.

Три зарегистрированных вакцины используются в регионе, чтобы выбрать одну из них, нужно записаться и встать в очередь. Тем не менее окончательное решение о выборе препарата остается за врачом после осмотра, поскольку каждый вид препарата имеет свои противопоказания.