Минздрав Кузбасса ответил на популярные вопросы о вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения Кузбасса рассказало подробности проведения вакцинации в регионе. В частности, были разобраны наиболее частые вопросы.
Власти отметили, что COVID-19 пока мало изучен, его течение может привести к серьезным осложнениям и гибели. Поэтому из двух вариантов получения иммунитета — прививка и массовое заболевание — специалисты называют первый более быстрым и безопасным.
Кузбассовцы поинтересовались, какие существуют противопоказания для вакцинации. Так, среди них выделены возраст до 18 лет, гиперчувствительность к компонентам вакцины, беременность или период лактации, ОРВИ в течение двух недель после выздоровления. При наличии хронических болезней, например, эпилепсии, инсульта, аутоиммунных заболеваний, астмы, диабета требуется консультация врача.
Три зарегистрированных вакцины используются в регионе, чтобы выбрать одну из них, нужно записаться и встать в очередь. Тем не менее окончательное решение о выборе препарата остается за врачом после осмотра, поскольку каждый вид препарата имеет свои противопоказания.
Вместе с тем кузбассовцев интересует, есть ли необходимость сдавать тест на антитела перед вакциной. Минздрав отметил, что ИФА-анализ делать необязательно, однако высокие титры антител являются причиной отложить процедуру.
По информации властей, иммунизация эффективна в 90-95% случаев, тем не менее риск заболеть существует. Сама процедура проходит в два этапа с интервалом от 14 до 21 дня, что зависит от выбранной вакцины.
Сообщается, что обязательная вакцинация в настоящее время касается работников здравоохранения, образования, социальной сферы и многофункциональных центров.
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