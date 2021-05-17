Минздрав Кузбасса отреагировал на сообщение о перевозке грузов на машине "скорой"

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Минздрав Кемеровской области не остался в стороне после жалобы горожан на использование машины скорой помощи для перевозки грузов и прокомментировал инцидент.

Власти отреагировали на запись, которую местные жители распространили на просторах Сети. Так, на съемке запечатлен процесс разгрузки салона автомобиля марки "медпомощи", относящийся к классу А.

– Под данной категорией возможна транспортировка любого груза. Например, перевозка каши, мед. бинтов и любого другого сопутствующего материала. Такие машины под автомобили СМП не используют, – сказано в сообщении Минздрава.

При этом в комментарии сотрудники ведомства указали, что данный транспорт списан и поэтому машину могут выкупать в свои владения частные лица.Что касается самого автомобиля, то в ведомстве подчеркнули, что на нем отсутствуют специальные световые сигналы, надписи "003" или "112", а из этого следует, что автомобиль не имеет отношения к скорой медицинской помощи, уточнили в Минздраве.

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