Минздрав Кузбасса отреагировал на слухи о смерти пациентов после прививки от COVID-19

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В Министерстве здравоохранения Кемеровской области прокомментировали разговоры о случаях смерти граждан после вакцинации от китайского вируса.

Вопрос о количестве летальных исходов после введения препарата от COVID-19 появился в социальной сети губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Так, подписчик главы поинтересовался у властей, когда будут выпускать сводку по погибшим после проведения вакцинации.


На обращение гражданина отреагировало Министерство здравоохранения Кузбасса с официального аккаунта. Специалисты заверили, что в настоящий момент поводов для беспокойства о своем здоровье после прохождения вакцинации у жителей шахтерского края возникать не должно.

Министерство здравоохранения Кузбасса будет публиковать количество погибших от вакцинации без персональных данных. В настоящее время таких случаев не зарегистрировано, – пояснили представители ведомства.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что число заболевших после вакцинации в Кузбассе выросло на треть за неделю. Кроме того, главврач кузбасской больницы прокомментировала случай паралича привившейся от COVID-19 пациентки.

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