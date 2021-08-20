Минздрав Кузбасса определил граждан с правом на бесплатную диагностику COVID-19

По данным кузбасского Минздрава, в настоящее время ПЦР-тест является единственным способом, который позволяет определить наличие коронавируса в организме человека. На территории Кемеровской области бесплатную диагностику могут пройти воспитанники детских домов, интернатов, постояльцы дома престарелых или те, кто находится в детском лагере, при условии наличия симптомов ОРВИ, отмечает Оксана Абросова.

Кроме того, на бесплатный тест могут рассчитывать сотрудники уголовно-исполнительной системы, дети из организованных коллективов (при условии заболевания не менее трех лиц), а также путешественники, прибывшие в Россию с признаками заболевания или общавшиеся с теми, у кого впоследствии нашли COVID-19.



Как рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса, основным условием для бесплатного проведения ПЦР-теста является наличие признаков острой респираторной инфекции или пневмонии. Остальные категории граждан, которые намереваются пройти диагностику по собственному желанию, могут обратиться в клиники, однако в таком случае за диагностику придется заплатить.

Напомним, ранее в Минздраве Кузбасса также сообщили о результатах исследований по влиянию вакцины "Спутник V" на репродуктивные функции человека.