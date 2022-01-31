Минздрав Кузбасса обозначил подробности вакцинации детей от COVID-19

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Сотрудники министерства здравоохранения Кемеровской области рассказали о требующихся документах при проставлении прививки от коронавируса несовершеннолетним.

Согласно официальной информации, вакцинация подростков от коронавирусной инфекции в Кузбассе проводится по письменному заявлению, которое должен предоставить родитель или законный представитель ребенка. При этом данное согласие необходимо только для детей от 12 до 15 лет, с 15 лет подростки могут самостоятельно заполнить соответствующее заявление, сообщают в пресс-службе Минздрава Кузбасса.


Кроме того, специалисты разместили подробный список с адресами пунктов, осуществляющих вакцинацию несовершеннолетних препаратом "Спутник М" в муниципалитетах Кемеровской области.


Напомним, в Кузбассе был зафиксирован очередной рекорд по суточному приросту заболевших. Прошла первая вакцинация ребенка от коронавирусной инфекции.

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