Минздрав Кузбасса обозначил подробности вакцинации детей от COVID-19

Согласно официальной информации, вакцинация подростков от коронавирусной инфекции в Кузбассе проводится по письменному заявлению, которое должен предоставить родитель или законный представитель ребенка. При этом данное согласие необходимо только для детей от 12 до 15 лет, с 15 лет подростки могут самостоятельно заполнить соответствующее заявление, сообщают в пресс-службе Минздрава Кузбасса.

Кроме того, специалисты разместили подробный список с адресами пунктов, осуществляющих вакцинацию несовершеннолетних препаратом "Спутник М" в муниципалитетах Кемеровской области.

Напомним, в Кузбассе был зафиксирован очередной рекорд по суточному приросту заболевших. Прошла первая вакцинация ребенка от коронавирусной инфекции.