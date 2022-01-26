Минздрав Кузбасса обозначил места вакцинации детей от COVID-19

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Специалисты регионального министерства здравоохранения рассказали, где можно будет поставить прививки от коронавирусной инфекции несовершеннолетним.

На онлайн-брифинге Минздрава Кузбасса и.о. главы министерства Елена Зеленина сообщила, что вакцинация от коронавируса для детей от 12 до 17 лет не будет проводиться в школах и пунктах вакцинации для взрослого населения.


По словам Елены Зелениной, вакцинироваться подростки смогут в детских медучреждениях. При этом прививка поставят только по согласию несовершеннолетних, а также их родителей или законных представителей.


Напомним, что в Кузбасс прибыла первая партия вакцины "Спутник М", предназначенной для подростков.

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