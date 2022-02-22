Минздрав Кузбасса обозначил график работы "красных зон" поликлиник 23 февраля

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Замминистра здравоохранения Кемеровской области Оксана Абросова рассказала, как будет организована работа детских и взрослых поликлиник в праздничный день.

Завтра, 23 февраля, в медицинских организациях Кузбасса будет изменен график работы. Во взрослых поликлиниках прием пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19 будет организован с 8:00 до 14:00. Если медучреждение имеет в составе несколько поликлиник, будет определено дежурное подразделение.


Детские поликлиники в праздничный день работать не будут. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава со ссылкой на заместителя министра здравоохранения области Оксану Абросову. На следующий день, 24 февраля, работа всех медучреждений продолжится по привычному графику.

Кроме того, 23 февраля пункты вакцинации от коронавируса будут работать с 10:00 до 14:00.


Напомним, что в Кузбассе продолжается снижение суточного прироста заразившихся коронавирусной инфекцией.

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