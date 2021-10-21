Минздрав Кузбасса обосновал необходимость вакцинации студентов от COVID-19

Накануне в Кузбассе вышло постановление, согласно которому в список подлежащих вакцинации от коронавирусной инфекции вошли студенты, достигшие 18 лет. Жители региона начали задавать вопросы о необходимости этого решения в социальных сетях губернатора Сергея Цивилева. Кузбассовцам ответили представители регионального Минздрава.

‒ Прививка от COVID-19 помогает развиваться иммунитету и защищает организм человека от осложнений. Каждая вакцина имеет свои показания и противопоказания, ‒ рассказали специалисты Минздрава в комментариях к посту губернатора в Instagram.

Отмечается, что решение о вакцинации принимается лечащим врачом после оценки рисков, которые могут возникнуть из-за хронических заболеваний вакцинируемого.

Ранее редакция AVOKADO писала о новом рекорде прироста заболевших коронавирусом в Кузбассе.