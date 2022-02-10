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Минздрав Кузбасса объявил о выдаче электронных больничных

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Министерство здравоохранения Кемеровской области описало способ получения электронных листков нетрудоспособности.

В Кузбассе с 6 февраля по 15 марта будут действовать особые условия получения больничного.


Теперь, по информации Минздрава, больные могут оформить лист о нетрудоспособности прямо из дома.


Заместитель министра здравоохранения Оксана Абросова отметила, что все жители региона, которые имеют признаки заболевания, могут позвонить в поликлинику по месту жительства и получить аудиоконтроль. По заключению врача, если ему не требуется осмотреть пациента лично, он оформляет больничный лист на семь дистанционно.


Выписаться можно таким же способом.

Да!
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