Минздрав Кузбасса объявил о выдаче электронных больничных

В Кузбассе с 6 февраля по 15 марта будут действовать особые условия получения больничного.
Теперь, по информации Минздрава, больные могут оформить лист о нетрудоспособности прямо из дома.
Заместитель министра здравоохранения Оксана Абросова отметила, что все жители региона, которые имеют признаки заболевания, могут позвонить в поликлинику по месту жительства и получить аудиоконтроль. По заключению врача, если ему не требуется осмотреть пациента лично, он оформляет больничный лист на семь дистанционно.
Выписаться можно таким же способом.
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