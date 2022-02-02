Минздрав Кузбасса объявил о начале экспресс-тестирования на COVID-19

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о введении экпресс-тестов на выявление коронавируса.

На штабе по охране здоровья населения Кемеровской области и.о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина доложила о запасе медикаментов для лечения коронавируса и нововведении в виде экспресс-тестирования.

— <...> Всем амбулаторно-поликлиническим подразделениям дано задание обеспечить обследование пациентов на COVID-19 экспресс-тестом методом ИХА и выдачу лекарственных препаратов в день обращения в «красную зону» поликлиники, — подчеркнула представительница ведомства.

По информации регионального минздрава, сейчас задействовано 204 пункта тестирования в стационарах и 309 выездных бригад. Исследуют мазки в 13 государственных и 9 федеральных и частных лабораторий. Сейчас специалисты работают в круглосуточном режиме, увеличив на 25% мощность обработки.


Напомним, что поликлиники Кузбасса перешли на усиленный режим работы в связи с ростом заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ.

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