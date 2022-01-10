Минздрав Кузбасса объяснил закрытие роддомов в городах региона

В социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появились сообщения от жительниц некоторых городов, которые остались недовольны закрытием роддомов. Соответствующие комментарии были размещены на странице главы региона в Instagram.

‒ "И в Осинниках нет роддома, ужас тихий, так и заплесневеют два здания", "В Прокопьевске даже нет роддома", ‒ написали пользователи.

На обращения жительниц области ответили представители Минздрава. Они рассказали, что родовое отделение Осинниковской городской больницы временно приостановило работу из-за отсутствия специалистов, а женская консультация и гинекологическое отделение продолжают принимать пациентов.

‒ С 01 октября 2021 года в гинекологическом отделении открыт ургентный родильный зал для приёма экстренных рожениц. В плановом порядке роженицы направляются в родильные отделения города Новокузнецка, ‒ сообщили сотрудники регионального Минздрава.

Специалисты также отметили, что роддом в Прокопьевске перепрофилирован в отделение для лечения пациентов с COVID-19.

‒ При снижении темпов заболеваемости COVID-19 родильный дом снова будет перепрофилирован, ‒ рассказали представители министерства.

Сейчас прокопчанок также доставляют на роды в Новокузнецк.