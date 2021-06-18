Минздрав Кузбасса объяснил невозможность самостоятельного выбора вакцины от COVID-19

В рамках программы "Утро с мэром" жительница Новокузнецка задала главе города Сергею Кузнецову вопрос о том, почему в местных поликлиниках в большинстве случаев людям ставят именно "Спутник V". При этом женщина отметила, что власти подтвердили укомплектованность больниц тремя видами зарегистрированных вакцин, хотя в медучреждениях заявляют, что часть из них закончилась.

Чтобы ответить на этот вопрос Сергей Кузнецов связался с заместителем главы регионального минздрава Виталием Херасковым. Тот, в свою очередь, пояснил, что разные препараты поступают в Кузбасс разными объемами, при этом больше всего регион получает именно "Спутник V".

Более легкие вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" поступают в меньшем количестве и распределяются между определенными категориями граждан, например, с заболеваниями легких или аллергией. Данные препараты дают менее сильный иммунитет и назначаются врачом, заключил Херасков.

Напомним, ранее власти Кузбасса заявили о введении обязательной вакцинации от COVID-19 на фоне усиления распространения коронавируса. Позже эту инициативу прокомментировал юрист.