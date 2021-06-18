Минздрав Кузбасса объяснил невозможность самостоятельного выбора вакцины от COVID-19

0
Фото:  

В прямом эфире заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков объяснил, почему при вакцинации от коронавирусной инфекции граждане не выбирают препарат самостоятельно.

В рамках программы "Утро с мэром" жительница Новокузнецка задала главе города Сергею Кузнецову вопрос о том, почему в местных поликлиниках в большинстве случаев людям ставят именно "Спутник V". При этом женщина отметила, что власти подтвердили укомплектованность больниц тремя видами зарегистрированных вакцин, хотя в медучреждениях заявляют, что часть из них закончилась.


Чтобы ответить на этот вопрос Сергей Кузнецов связался с заместителем главы регионального минздрава Виталием Херасковым. Тот, в свою очередь, пояснил, что разные препараты поступают в Кузбасс разными объемами, при этом больше всего регион получает именно "Спутник V".


Более легкие вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" поступают в меньшем количестве и распределяются между определенными категориями граждан, например, с заболеваниями легких или аллергией. Данные препараты дают менее сильный иммунитет и назначаются врачом, заключил Херасков.


Напомним, ранее власти Кузбасса заявили о введении обязательной вакцинации от COVID-19 на фоне усиления распространения коронавируса. Позже эту инициативу прокомментировал юрист.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26149

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined