Минздрав Кузбасса объяснил неизменный уровень смертности от COVID-19 при всплеске заболеваемости

Как отметила Елена Зеленина, такая ситуация могла сложиться из-за формирования в Кемеровской области, как и в других субъектах России, иммунной прослойки. Ее пока не достаточно для создания коллективного иммунитета, однако благодаря этому удалось сдержать смертность среди зараженных коронавирусом пациентов.

Замминистра напомнила, что пока в регионе официально привились лишь 43,6% населения. При этом для формирования коллективного иммунитета требуется как минимум 60%.

Ранее Елена Зеленина также рассказала о наличии случаев госпитализации среди уже привитых граждан.

Напомним, сегодня, 27 октября, в Кузбассе был установлен новый рекорд по суточному приросту новых зараженных COVID-19. Вместе с тем ежедневное число умерших остается примерно на одном уровне.