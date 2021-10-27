Минздрав Кузбасса объяснил неизменный уровень смертности от COVID-19 при всплеске заболеваемости

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Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о возможных причинах сохранения уровня смертности пациентов с COVID-19 на фоне возросшей заболеваемости.

Как отметила Елена Зеленина, такая ситуация могла сложиться из-за формирования в Кемеровской области, как и в других субъектах России, иммунной прослойки. Ее пока не достаточно для создания коллективного иммунитета, однако благодаря этому удалось сдержать смертность среди зараженных коронавирусом пациентов.


Замминистра напомнила, что пока в регионе официально привились лишь 43,6% населения. При этом для формирования коллективного иммунитета требуется как минимум 60%.


Ранее Елена Зеленина также рассказала о наличии случаев госпитализации среди уже привитых граждан.


Напомним, сегодня, 27 октября, в Кузбассе был установлен новый рекорд по суточному приросту новых зараженных COVID-19. Вместе с тем ежедневное число умерших остается примерно на одном уровне.

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