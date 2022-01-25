Минздрав Кузбасса объяснил метод выявления "омикрона"

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В министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали о том, как медики диагностировали штамм "омикрон"

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, новый штамм "омикрон" выявлен в 68 регионах России.


Представители Минздрава Кузбасса рассказали, как был выявлен новый штамм, так как в Сети есть информация о неточности новых тестов.

— Тесты ПЦР, дифференцирующие «Омикрон» и «Дельту», не всегда точны. Поэтому медорганизации ориентируются на клинические проявления болезни, — ответили в ведомстве.

Специалисты утверждают, что симптомы заболевания при новом штамме начинают появляться через 3-6 дней после заражения. ПЦР-тест показывает наличие заболевания при "омикроне" в конце инкубационного периода.


Также кузбасский инфекционист рассказал о симптомах нового штамма COVID-19 у детей. Ранее стало известно о выявлении первого заболевшего "омикроном" в регионе.


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