По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, новый штамм "омикрон" выявлен в 68 регионах России.

Представители Минздрава Кузбасса рассказали, как был выявлен новый штамм, так как в Сети есть информация о неточности новых тестов.

— Тесты ПЦР, дифференцирующие «Омикрон» и «Дельту», не всегда точны. Поэтому медорганизации ориентируются на клинические проявления болезни, — ответили в ведомстве.

Специалисты утверждают, что симптомы заболевания при новом штамме начинают появляться через 3-6 дней после заражения. ПЦР-тест показывает наличие заболевания при "омикроне" в конце инкубационного периода.

Также кузбасский инфекционист рассказал о симптомах нового штамма COVID-19 у детей. Ранее стало известно о выявлении первого заболевшего "омикроном" в регионе.