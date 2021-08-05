Минздрав Кузбасса назвал посещение врачей перед вакцинацией от COVID-19 необязательным

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, человеку для прохождения иммунизации от коронавируса не требуется дополнительная консультация специалистов, поскольку осмотр проводится на месте перед прививкой.

— Все это регламентировано в нашей методичке. Перед вакцинацией в пункте вас осмотрят. Дополнительно перед вакцинацией проходить набор каких-либо врачей не нужно, — сказала Абросова.

Непосредственно перед процедурой во время осмотра специалист уточнит анамнез, задав ряд вопросов. По окончании желающий привиться получит заключение, в котором будет указано, допускается он до вакцинации или нет.