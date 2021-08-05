Минздрав Кузбасса назвал посещение врачей перед вакцинацией от COVID-19 необязательным

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Кузбасские власти сообщили, что особой подготовки в виде визита к разным врачам перед противоковидной прививкой не требуется.

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, человеку для прохождения иммунизации от коронавируса не требуется дополнительная консультация специалистов, поскольку осмотр проводится на месте перед прививкой.

— Все это регламентировано в нашей методичке. Перед вакцинацией в пункте вас осмотрят. Дополнительно перед вакцинацией проходить набор каких-либо врачей не нужно, — сказала Абросова.

Непосредственно перед процедурой во время осмотра специалист уточнит анамнез, задав ряд вопросов. По окончании желающий привиться получит заключение, в котором будет указано, допускается он до вакцинации или нет.

Да!
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