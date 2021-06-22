Минздрав Кузбасса назвал измененные сроки ревакцинации от COVID-19

Во время прямого эфира в Instagram, проводимого властями во вторник, 22 июня, вопрос, касающийся ревакцинации, властям задали местные жители. Помимо того, заинтересованы горожане были в том, необходимо ли проходить тесты на антитела перед повторной процедурой.

Исходя из данных, которыми располагают власти, известно, что срок ревакцинации сейчас составляет девять месяце, а само тестирование на COVID-19 перед тем, как поставить прививку, не предусмотрено. Ранее указанный срок составлял полгода - шесть месяцев.

Напомним, что ранее на брифинге сообщили, что среди населения Кузбасса 330 тысяч человек поставили себе прививку от COVID-19. Кроме того, замминистра здравоохранения Кемеровской области Оксана Абросова сообщила, какова вероятность того, что человек может заразиться коронавирусом после вакцинации.