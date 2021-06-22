+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Минздрав Кузбасса назвал измененные сроки ревакцинации от COVID-19

0
Фото:  

Повторно привиться от коронавируса следует спустя девять месяцев. Соответствующая информация была озвучена в ходе сегодняшнего брифинга по ситуации с распространением COVID-19 в регионе.

Во время прямого эфира в Instagram, проводимого властями во вторник, 22 июня, вопрос, касающийся ревакцинации, властям задали местные жители. Помимо того, заинтересованы горожане были в том, необходимо ли проходить тесты на антитела перед повторной процедурой.


Исходя из данных, которыми располагают власти, известно, что срок ревакцинации сейчас составляет девять месяце, а само тестирование на COVID-19 перед тем, как поставить прививку, не предусмотрено. Ранее указанный срок составлял полгода - шесть месяцев.


Напомним, что ранее на брифинге сообщили, что среди населения Кузбасса 330 тысяч человек поставили себе прививку от COVID-19. Кроме того, замминистра здравоохранения Кемеровской области Оксана Абросова сообщила, какова вероятность того, что человек может заразиться коронавирусом после вакцинации.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26286

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined