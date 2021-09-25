Минздрав Кузбасса: количество детей с ОРВИ в регионе увеличилось

В министерстве прокомментировали обстановку с COVID-19, сложившуюся в Кемеровской области. За прошедшую неделю ситуация с коронавирусом стабильна, однако наблюдается рост больных ОРВИ, в том числе и среди детского населения.

Об этом он заявил в видео, опубликованном в Telegram-канале "Кузбасс. Официально". Был зафиксирован прирост новых пациентов с ОРВИ и пневмонией также среди взрослых.

- Мы ожидали это, поэтому поликлиники готовы к возможному росту. Количество вызовов на станцию скорой медицинской помощи остается стабильным, - пояснил Малинин.

По словам министра, основным методом профилактики коронавирусной инфекции остается вакцинация.

Напомним, ранее российский инфекционист назвал ряд обязательных анализов для переболевших COVID-19. Больше материалов по теме опасного китайского вируса вы найдете в специальном разделе на нашем портале.