Минздрав Кузбасса: количество детей с ОРВИ в регионе увеличилось

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Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малинин сообщил о росте числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на территории шахтерского края.

В министерстве прокомментировали обстановку с COVID-19, сложившуюся в Кемеровской области. За прошедшую неделю ситуация с коронавирусом стабильна, однако наблюдается рост больных ОРВИ, в том числе и среди детского населения.


Об этом он заявил в видео, опубликованном в Telegram-канале "Кузбасс. Официально". Был зафиксирован прирост новых пациентов с ОРВИ и пневмонией также среди взрослых.

- Мы ожидали это, поэтому поликлиники готовы к возможному росту. Количество вызовов на станцию скорой медицинской помощи остается стабильным, - пояснил Малинин.

По словам министра, основным методом профилактики коронавирусной инфекции остается вакцинация.


Напомним, ранее российский инфекционист назвал ряд обязательных анализов для переболевших COVID-19. Больше материалов по теме опасного китайского вируса вы найдете в специальном разделе на нашем портале.



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