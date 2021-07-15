Минздрав Кузбасса дал комментарий об очередях на прививку от коронавируса

Кузбассовцы собираются в очереди на вакцинацию, подтвердила в ходе онлайн-брифинга в четверг, 15 июля, замминистра здравоохранения Оксана Абросова.

– У нас медицинские организации, когда формируют расписание на единый портал государственных услуг, выставляют туда для записи определенное количество слотов, и еще плюс остаются слоты, в которые могут подойти люди без записи, – уточнила Абросова.

Чиновница отметила, что медучреждения принимают все меры, чтобы справиться с потоком желающих пройти процедуру, поскольку многие приходят на прививку по живой очереди.

Также в некоторых наиболее популярных пунктах вакцинации будут установлены камеры наблюдения для контроля очередей, что позволит в случае проблем передать информацию руководству.