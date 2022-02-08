Минздрав анонсировал создание первых вытрезвителей в Кузбассе

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Представитель министерства здравоохранения Кемеровской области рассказала о планах на организацию вытрезвителей в крупнейших городах региона.

Сегодня, 8 февраля, стало известно, что в Кузбассе впервые появятся вытрезвители, которые будут созданы за счет регионального бюджета. Они будут созданы в Новокузнецке и Кемерове, так как население этих городов составляет порядка 550 тысяч человек.

‒ Это даст возможность перенаправлять в данные специализированные организации лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утративших способность передвигаться и не нуждающихся в медицинской помощи, ‒ рассказала ТАСС и.о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Кроме того, чиновник отметила, что для создания вытрезвителей на региональном уровне необходимо утверждение специального документа, который сейчас проходит согласования.


Ожидается, что появление в Кемеровской области специализированных центров для лиц в состоянии опьянения поспособствует снижению нагрузки на медорганизации.

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