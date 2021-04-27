Минтруд России предложил не повышать размер оплаты труда за работу в период с 4 по 7 мая

Из документа, который появился на сайте Минтруда России следует, что оплачивать выход на работу в период с 4 по 7 мая следует в привычном размере, не повышенном.

Кроме того, в тексте указано, что работодатель имеет возможность платить подчиненным за выходные дни в повышенном или двойном объеме в случае, если примет такое решение. В то же время за работу 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая необходимо заплатить не менее чем в двойном объеме (ст. 153 ТК РФ).

Если речь о сдельной зарплате – оплата будет производиться по двойным сдельным расценкам; при почасовой оплате и дневной – двойная или часовая ставка; если это оклад – одинарная дневная или часовая ставка (работа производилась в пределах месячной нормы трудового времени), а если норма была перевыполнена – платится надбавка в размере двойной или часовой ставки.

Отмечается, что в случае если часть рабочего времени пришлась на праздничный день, то она также должна оплачиваться в повышенном объеме.