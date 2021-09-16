Минтруд РФ изменит порядок назначения пособий на детей

Изменения коснутся пособий на детей от 3 до 7 лет включительно, а также на детей от 8 до 17 лет для одиноких родителей. Выплаты в этих случаях назначаются с учетом уровня обеспеченности семьи. Отсутствие дохода родителей должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами, к которым Минтруд собирается отнести и беременность.

‒ Период от момента постановки на учет до родов теперь будет считаться объективной причиной отсутствия заработка, ‒ сообщают в министерстве.

Отмечается, что изменения будут внесены до конца текущего года.